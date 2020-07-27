Свердловчанин выкинул с балкона своего приятеля и получил 11 лет колонии
Сегодня, 11:48ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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В Верхотурье Свердловской области осудили местного жителя за то, что тот выбросил с балкона третьего этажа своего приятеля, который позже скончался в больнице, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Инцидент произошел в апреле 2018 года, когда между нетрезвыми товарищами произошел конфликт, следствием которого стала драка.
По данным прокуратуры, во время конфликта обвиняемый решил убить своего оппонента. Мужчина избивал ногами лежащего на полу потерпевшего, после чего перетащил на балкон, а затем перевалил мужчину через подоконник, сбросив тем самым его вниз головой на улицу. В реанимации местной больницы мужчина скончался.
Суд Верхотурья назначил мужчине 11 лет колонии строгого режима. Отмечается, что за этот месяц это уже второй приговор в регионе за убийство посредством сброса человека с балкона.
Напомним, ранее в Нижнем Тагиле сбросивший из окна знакомого мужчина получил 12 лет лишения свободы в колонии строго режима.
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