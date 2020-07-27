Свердловчанин выкинул с балкона своего приятеля и получил 11 лет колонии

Инцидент произошел в апреле 2018 года, когда между нетрезвыми товарищами произошел конфликт, следствием которого стала драка.

По данным прокуратуры, во время конфликта обвиняемый решил убить своего оппонента. Мужчина избивал ногами лежащего на полу потерпевшего, после чего перетащил на балкон, а затем перевалил мужчину через подоконник, сбросив тем самым его вниз головой на улицу. В реанимации местной больницы мужчина скончался.

Суд Верхотурья назначил мужчине 11 лет колонии строгого режима. Отмечается, что за этот месяц это уже второй приговор в регионе за убийство посредством сброса человека с балкона.