Тагильчанин назначен главным тренером ФК «Урал»
Сегодня, 15:15ОбществоФото: официальный сайт ФК «Урал»
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Уроженец Нижнего Тагила Юрий Матвеев стал главным тренером ФК «Урал», сообщает портал E1.ru
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Он с 2008 годы три раза назначался на место исполняющего обязанности главного тренера. После отставки бывшего тренера Дмитрия Парфёнова, Юрию Матвееву было предложено это место.
Новый главный тренер родился в нижнем Тагиле и проходил учёбу в спортивной школе «Уралец», в дальнейшем он играл за команду этой школы, а затем перешёл в екатеринбургский «Уралмаш». Также Юрий Матвеева известен тем, что выступал за сборную России, играл в командах «Торпедо», «ЦСКА», и даже в клубе Южной Кореи.
Матвеева возглавлял команду «Урал-2» в 2018 году, которая играла в зоне Урал-Поволжье ПФЛ. В прошлом сезоне команда заняла третье место.
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