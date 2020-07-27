Тагильчанин назначен главным тренером ФК «Урал»

Он с 2008 годы три раза назначался на место исполняющего обязанности главного тренера. После отставки бывшего тренера Дмитрия Парфёнова, Юрию Матвееву было предложено это место.

Новый главный тренер родился в нижнем Тагиле и проходил учёбу в спортивной школе «Уралец», в дальнейшем он играл за команду этой школы, а затем перешёл в екатеринбургский «Уралмаш». Также Юрий Матвеева известен тем, что выступал за сборную России, играл в командах «Торпедо», «ЦСКА», и даже в клубе Южной Кореи.