Уральский биатлонист Антон Шипулин инфицировался коронавирусом
Сегодня, 13:46ОбществоФото: официальный сайт Государственной думы
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Знаменитый спортсмен и депутат Государственной думы Антон Шипулин заразился COVID-19, об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.
Сюжеты: Коронавирус
Помимо него, коронавирусом заразилась также его семья. По его словам, первой заболела его дочь, затем он, а следом жена и теща.
Спортсмен на своей личной странице в социальной сети Instagram опубликовал видеозапись из реанимации, призывая своих поклонников серьезно относиться к пандемии новой коронавирусной инфекции.
Напомним, ранее коронавирусом заболел коллега Шипулина депутат Государственной думы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин, бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, а также гитарист группы «Чайф» Владимир Бегунов.
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