В больнице Каменск-Уральского установлен новый компьютерный томограф
Новый томограф был установлен в больнице Каменск-Уральского в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщает информационный портал Свердловской области.
В корпусе, перепрофилированном под лечение больных с COVID-19, был установлен новый томограф, который позволит увеличить скорость проведения обследования, так как анализ стадии заболевания и самое лечение будет производится в одном здании.
Перед установкой нового оборудования была проведена работа по подготовке всей необходимой документации и помещения, выделенного под томограф. В дальнейшем установленное оборудование позволит увеличить поток пациентов до 20 человек в день, в число которых входят и жители Каменского городского округа, Богдановича и Камышлова.
Ранее в Каменск-Уральском томографы имелись только в двух больницах. На сегодняшний день в каждый корпус установлено новое оборудование, которое позволит сократить время, затрачиваемое на обследование.