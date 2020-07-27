В больнице Каменск-Уральского установлен новый компьютерный томограф

В корпусе, перепрофилированном под лечение больных с COVID-19, был установлен новый томограф, который позволит увеличить скорость проведения обследования, так как анализ стадии заболевания и самое лечение будет производится в одном здании.

Перед установкой нового оборудования была проведена работа по подготовке всей необходимой документации и помещения, выделенного под томограф. В дальнейшем установленное оборудование позволит увеличить поток пациентов до 20 человек в день, в число которых входят и жители Каменского городского округа, Богдановича и Камышлова.