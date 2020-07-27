В Екатеринбурге санитарке отказывают в получении страховой выплаты за заражение COVID

Сообщается, что 58-летняя женщина, которая работает санитаркой в отделении кардиологии городской больницы № 33 Екатеринбурга, выполняя служебные обязанности, 8 июня инфицировалась коронавирусом.

Однако собеседница издания отметила, что положенные медицинским работникам страховые выплаты ей не будут выплачиваться, поскольку юридически медицинским работником она не является.

Санитары ранее являлись младшим медицинским персоналом, но в настоящее время их переводят в технический персонал, например, в уборщицы.

Юрист Вадим Коротаев сообщил изданию, что главным фактором в данной ситуации является запись в трудовом договоре о должностных обязанностях.

В договоре женщины сказано, что она является «санитаркой-вахтером». Более того, отмечается, что если работник выполняет функции санитарки, то является медицинским работником.