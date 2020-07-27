В Нижнем Тагиле иностранным заказчикам показали огневую мощь ТОС-1А
В Нижнем Тагиле продемонстрировали ТОС-1А для иностранных заказчиков, сообщает пресс-служба АО «НПК «Уралвагонзавод.
На полигоне Старатель в Нижнем Тагиле прошла демонстрация тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А. Провели показ техники входящие в Госкорпорацию Ростех АО «Рособоронэкспорт» и АО «Омсктрансмаш», в состав которого входит АО Концерн «Уралвагонзавод».
ТОС-1А является уникальным образцом во всём мире и производится только в России. К числу его особенностей относится огневая поддержка подразделений малой дальности. Система была неоднократно испытана в реальных условиях на Ближнем Востоке в борьбе с террористическими группировками.
В процессе проводимых испытаний на полигоне «Старатель», ТОС-1А показал высокое качество стрельбы на разной дальности. Такая огневая система находится в использовании не только в России, но и в других странах. Имея броневую защиту наравне с танком и дальность стрельбы от 600 метров до шести километров, ТОС-1А может затрачивать на боевые задачи минимальное количество времени. Такая особенность придает технике неуязвимость и высокую мобильность. Сравнивая ТОС-1А с другими РСЗО можно отметить, что дальность второй имеет дальность стрельбы ниже, чем у первой.
Танковое шасси придает технике тактическую подвижность и дополнительную защиту, а также затрачивается меньше времени на перемещение и смены позиций, отмечает Игорь Лобов генерального директора АО «Омсктрансмаш» — разработчика и изготовителя ТОС-1А.