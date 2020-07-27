В Нижнем Тагиле из-за ремонта теплотрассы перекроют участок дороги на Красноармейской
Сегодня, 20:23ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Участок улицы Красноармейской будет перекрыт в связи с ремонтом теплотрассы, постановление опубликовано на официальном сайте Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ремонт теплотрассы обернётся перекрытием транспорта на участке улицы Красноармейской от Космонавтов до Вогульской. Дорожное движение будет приостановлено на данном участке с 31 июля по 2 августа, указано в постановление мэрии Нижнего Тагила.
Во избежание ДТП на участке будут установлены временные знаки, указывающие ограничение транспортного движения.
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