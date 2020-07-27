В Нижнем Тагиле из-за ремонта теплотрассы перекроют участок дороги на Красноармейской

Ремонт теплотрассы обернётся перекрытием транспорта на участке улицы Красноармейской от Космонавтов до Вогульской. Дорожное движение будет приостановлено на данном участке с 31 июля по 2 августа, указано в постановление мэрии Нижнего Тагила.