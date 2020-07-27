В Нижнем Тагиле за сутки зарегистрировано всего два новых случая COVID-19
Сегодня, 13:10ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле за минувшие сутки зарегистрировали два новых случая заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб Свердловской области.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
По данным оперативного штаба Свердловской области по борьбе с коронавирусом, за сутки в регионе было выявлено 252 случая COVID-19, только два из которых — в Нижнем Тагиле, таким образом, за весь период коронавирусная инфекция нового типа была выявлена у 1088 тагильчанин.
Напомним, что всего в регионе с начала пандемии официально подтвердились 19 725 новых случаев COVID-19.
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