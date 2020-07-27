В Нижнем Тагиле за сутки зарегистрировано всего два новых случая COVID-19

По данным оперативного штаба Свердловской области по борьбе с коронавирусом, за сутки в регионе было выявлено 252 случая COVID-19, только два из которых — в Нижнем Тагиле, таким образом, за весь период коронавирусная инфекция нового типа была выявлена у 1088 тагильчанин.