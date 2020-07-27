В России за минувшие сутки выявили 5 635 случаев заболевания коронавирусом
Сегодня, 12:46ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на 5 635 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Сюжеты: Коронавирус
В общей сложности количество зараженных составляет 818 120 человек.
Кроме того, подтверждено 85 новых летальных случаев за сутки. В общей сложности от инфекции скончались 13 354 человека.
Из больниц по выздоровлению были выписаны 3 079 человек, а всего вылечившихся насчитывается 603 329 человек.
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