В свердловском Минздраве опять проверка: Цветков может лишиться должности

Также в результате губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым будет приняты решения по реорганизации в кадрах. Возможно на место министра, которое сейчас занимает Андрей Цветков, будет назначен главный врач Детской городской больницы № 9 Андрей Карлов, который является руководителем данного учреждения с 2006 года, а также возглавляет медицинскую палату Свердловской области.