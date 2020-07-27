В свердловском Минздраве опять проверка: Цветков может лишиться должности
Сегодня, 16:18ОбществоФото: Официальный сайт Министерства здравоохранения
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После проверки в Министерстве здравоохранения Свердловской области главу ведомства Андрея Цветкова могут заменить, сообщает 66.ru
Сюжеты: Коронавирус
Визит министра здравоохранения России Михаила Мурашко свердловский минздрав ждут проверки. Ранее были выявлены серьёзные нарушения в организации работы с заболевшими COVID-19. Следующая проверка должна показать насколько ситуация улучшилась.
Также в результате губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым будет приняты решения по реорганизации в кадрах. Возможно на место министра, которое сейчас занимает Андрей Цветков, будет назначен главный врач Детской городской больницы № 9 Андрей Карлов, который является руководителем данного учреждения с 2006 года, а также возглавляет медицинскую палату Свердловской области.
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