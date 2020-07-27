В Свердловской области начат сбор подписей за возвращение прямых выборов мэра

Одна из членов инициативной группы Ирина Скачкова рассказала изданию, что за первый день удалось собрать порядка двухсот подписей. Всего же для рассмотрения инициативы свердловским Законодательным собранием, необходимо собрать 10 тысяч подписей до 11 сентября 2020 года.

Однако стоит отметить, без публикации текста инициативы в «Областной газете» общественники не имеют права начать сбор подписей в поддержку инициативы.

Напомним, что «Областная газета» более недели не опубликовало материалы законопроекта, в следствие чего авторы инициативы подали на редакцию в суд.