В Свердловской области за сутки еще четыре человека скончались от коронавируса
Сегодня, 13:02ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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За прошедшие сутки в Свердловской области были зарегистрированы четыре летальных случая коронавируса, сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Коронавирус
В общей сложности новая коронавирусная инфекция стала причиной гибели 240 свердловчан.
Напомним, что всего по региону за сутки было зарегистрировано 252 новых случая заболевания коронавирусом. Всего в области насчитывается 19 725 случаев заражения.
В России за последние сутки коронавирус подтвердился у 5 635 человек.
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