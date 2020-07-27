ЗакСо Свердловской области планирует отменить введенные Куйвашевым штрафы

Утвержденные ранее штрафы, касающиеся нарушения ограничений в период пандемии, планируют отменить. Это касается требований соблюдения профилактики и устранения последствий распространения коронавируса. На грядущем заседании, которое состоится 4 августа, члены комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности подадут на рассмотрение в суд предложение об упразднении ранее установленных штрафов.

Однако в случае упразднения данных штрафов в федеральном КоАП предусмотрена статься 6.3 связанная с нарушением санитарно-эпидемиологических норм. Размер штрафа по этой статье от 15 до 40 тысяч рублей.

Напомним, что с 24 июля на рассмотрение в суд попало 20 тысяч дел, касающихся нарушения самоизоляции. А общая сумма штрафов составила 44 миллиона 495 тысяч 732 рубля. Указ губернатора Свердловской области о введение штрафов за нарушение ограничений в период пандемии официально вступили в силу в начале апреля. Гражданам за нарушение указа будет выставлен штраф на сумму от трёх до пяти тысяч рублей. Должностные лица получат штраф в случае нарушения от 50 до 100 тысяч рублей, а юридические лица от 500 тысяч до одного миллиона рублей.