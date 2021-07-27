Hummer за долги по кредиту арестован у жителя Нижнего Тагила

Житель Нижнего Тагила лишился автомобиля Hummer, накопив кредитный долг на сумму свыше 10 миллионов рублей. Мужчина долгое время укрывался от выплаты долгов, и в итоге в отношении него было составлено исполнительное производство судебным приставом-исполнителем, а автомобиль должника был объявлен в розыск.