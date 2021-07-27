Hummer за долги по кредиту арестован у жителя Нижнего Тагила

Житель Нижнего Тагила лишился автомобиля Hummer, накопив кредитный долг на сумму свыше 10 миллионов рублей. Мужчина долгое время укрывался от выплаты долгов, и в итоге в отношении него было составлено исполнительное производство судебным приставом-исполнителем, а автомобиль должника был объявлен в розыск.
Найти транспортное средство удалось в ходе проведения рейдового мероприятия при участии ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».
Судебный пристав-исполнитель, получив информацию о местоположении разыскиваемого транспортного средства, незамедлительно выехал на адрес его нахождения. В результате совместных действий транспортное средство арестовано и передано на ответственное хранение взыскателю, рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Свердловской области.
Напомним, за долг по кредиту около 640 тысяч рублей судебные приставы изъяли дорогостоящую иномарку Audi A4 у жительницы Екатеринбурга. Женщина пыталась скрыть автомобиль у родственников.