Hummer за долги по кредиту арестован у жителя Нижнего Тагила

Hummer за долги по кредиту арестован у жителя Нижнего Тагила
Hummer за долги по кредиту арестован у жителя Нижнего Тагила
Сегодня, 10:42ОбществоФото: пресс-служба ГУ ФССП по Свердловской области
За долг в более 10 миллионов рублей по кредитным обязательствам судебные приставы арестовали Hummer жителя Нижнего Тагила.

Житель Нижнего Тагила лишился автомобиля Hummer, накопив кредитный долг на сумму свыше 10 миллионов рублей. Мужчина долгое время укрывался от выплаты долгов, и в итоге в отношении него было составлено исполнительное производство судебным приставом-исполнителем, а автомобиль должника был объявлен в розыск.

Найти транспортное средство удалось в ходе проведения рейдового мероприятия при участии ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».

Судебный пристав-исполнитель, получив информацию о местоположении разыскиваемого транспортного средства, незамедлительно выехал на адрес его нахождения. В результате совместных действий транспортное средство арестовано и передано на ответственное хранение взыскателю, рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Свердловской области.

Напомним, за долг по кредиту около 640 тысяч рублей судебные приставы изъяли дорогостоящую иномарку Audi A4 у жительницы Екатеринбурга. Женщина пыталась скрыть автомобиль у родственников.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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