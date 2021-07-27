Лимит добычи диких животных установлен в Свердловской области

Лимиты добычи диких животных на ближайший год установлены в Свердловской области. Они начнут действовать с 1 августа 2021 года.

С 1 августа 2021 года свердловским охотникам будет разрешено отстреливать бурых медведей, лосей и косуль, барсуков и соболей, а также рысей, следует из указа губернатора Свердловской области, опубликованного на портале правовой информации. В течение года можно будет добыть 3 223 лося и 4 612 косуль, а также 757 бурых медведей, обитающих в лесах региона. В 5,5 раза увеличен лимит на добычу барсуков, добыть можно будет 492 особи этого животного. Также установлены лимиты по отстрелу соболей — 672 особи, и рысей — 18 особей. Напомним, 25 июля екатеринбургские зоозащитники вышли на пикет против жестокого обращения с животными. Люди вышли с плакатами к зданию городского цирка. Екатеринбургские зоозащитники вышли на пикет против жестокого обращения с животными

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