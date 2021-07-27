Лимит добычи диких животных установлен в Свердловской области

Лимит добычи диких животных установлен в Свердловской области
Лимит добычи диких животных установлен в Свердловской области
Сегодня, 15:34ОбществоФото: pixabay.com
Лимиты добычи диких животных на ближайший год установлены в Свердловской области. Они начнут действовать с 1 августа 2021 года.

С 1 августа 2021 года свердловским охотникам будет разрешено отстреливать бурых медведей, лосей и косуль, барсуков и соболей, а также рысей, следует из указа губернатора Свердловской области, опубликованного на портале правовой информации.

В течение года можно будет добыть 3 223 лося и 4 612 косуль, а также 757 бурых медведей, обитающих в лесах региона.

В 5,5 раза увеличен лимит на добычу барсуков, добыть можно будет 492 особи этого животного.

Также установлены лимиты по отстрелу соболей — 672 особи, и рысей — 18 особей.

Напомним, 25 июля екатеринбургские зоозащитники вышли на пикет против жестокого обращения с животными. Люди вышли с плакатами к зданию городского цирка.

Свердловская областьживотныеобществоохотадобыча
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