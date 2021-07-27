Минеева одобрила предложение об отмене ношения перчаток в ресторанах

«Из-за явного противоречия между нормативно-правовыми актами предприятия общепита, которые из последних сил стараются не закрыться из-за кризиса, вызванного COVID-19, необоснованно привлекают к ответственности. Это приводит к огромным издержкам, которые для некоторых превращаются в критические», — отметил Миронов в своем письме. Он также попросил установить единые профилактические требования и внести корректировки в указ, в соответствии с которым персонал не будет обязан носить перчатки. Кроме этого, он обозначил: появление соответствующих рекомендаций для контрольно-надзорных органов нецелесообразно.