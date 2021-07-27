Минеева одобрила предложение об отмене ношения перчаток в ресторанах

По словам бизнес-омбудсмена Москвы Татьяны Минеевой, благодаря таким мерам административное давление на бизнес снизится.
«При стопроцентном уровне привитого персонала вполне логично позволить сотрудникам предприятий общепита выполнять свою работу без перчаток и масок. Хочу напомнить, что проверки отрасли сервиса органами КНД являются одной из главных тем обращения бизнеса. Особенно поток жалоб бизнеса усиливался при внеплановых проверках применения СИЗ, в том числе перчаток», — приводит слова Минеевой ТАСС.
В письме к столичному градоначальнику Сергей Миронов обозначил, что рекомендации Роспотребнадзора по организации деятельности общепита в период пандемии, утвержденные в мае прошлого года, не обязывают работников выполнять свои обязанности в перчатках. В рекомендациях предписано обрабатывать руки кожными антисептиками и салфетками для дезинфекции. Аналогичные требования значатся в предписании главного санитарного врача Москвы от 9 июня 2020 года, а также в распоряжении московского департамента торговли и услуг от 10 июня прошлого года.
Но, отмечает Миронов, работники управлений, которые составляли протоколы об административных правонарушениях в отношении компаний, сотрудники которых не работали в перчатках, опирались на указ мэра с таким требованием. При этом в обращении значится, что кожа под перчатками сильно потеет, а их долгое ношение способно спровоцировать дерматит и аллергические реакции.
«Из-за явного противоречия между нормативно-правовыми актами предприятия общепита, которые из последних сил стараются не закрыться из-за кризиса, вызванного COVID-19, необоснованно привлекают к ответственности. Это приводит к огромным издержкам, которые для некоторых превращаются в критические», — отметил Миронов в своем письме. Он также попросил установить единые профилактические требования и внести корректировки в указ, в соответствии с которым персонал не будет обязан носить перчатки. Кроме этого, он обозначил: появление соответствующих рекомендаций для контрольно-надзорных органов нецелесообразно.
Издание «Известия» направило запрос пресс-секретарю Сергея Собянина, где попросило прокомментировать обращение. Сотрудники Роспотребнадзора пояснили: соблюдение противоэпидемических мероприятий, за исключением ведомства, контролируют также структуры города, и посоветовали обратиться в Главное контрольное управление столицы. В Федерации рестораторов и отельеров РФ подчеркнули, что поддерживают предложение Сергея Миронова.