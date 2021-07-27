Минеева прокомментировала повышение ключевой ставки Центробанком

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что повышение ключевой ставки Центробанком приведет к уменьшению притока частных инвестиций на фондовый рынок и росту ставок по кредитам.

Московский бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева отметила, что рефинансирование станет дороже. Комментируя решение Банка России, Борис Титов отметил: ослабление притока частных инвестиций на фондовый рынок, пускай и небольших, приведет к тому, что эмитентам акций и облигаций будет сложнее получать деньги. При этом, отметил он, также непросто придется и эмитентам государственных ценных бумаг. В результате вырастут и ставки по кредитам, из-за чего придется попрощаться с дешевой ипотекой, передает слова Титова tass.ru. "Рефинансирование долгов для частных лиц и для предприятий будет обходиться дороже, а значит, сделан еще шаг на пути к чьему-то банкротству", - заявил Титов. «По оценкам Банка России, во II квартале 2021 года российская экономика достигла допандемического уровня. Принимая решение о подъеме ставки, Банк России отталкивался от этой оценки в числе прочих. Однако бизнес обеспокоен возможным ростом процентов по кредитам. Рефинансирование кредитов, накопленных в пандемию, будет обходиться дороже, "доступных" денег станет еще меньше. Так или иначе, повышение ключевой ставки для бизнеса означает снижение спроса и повышение издержек. Издержки будут переложены на потребителя, что вносит дополнительный вклад в инфляцию», - сказала бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева. В нынешнем году российский регулятор проводит активное ужесточение денежно-кредитной политики. Центробанк впервые с декабря 2014 года резко повысил ключевую ставку — сразу на 100 базисных пунктов. Тогда ставка была повышена с 10,5% до 17%, что происходило на фоне риска девальвации и инфляции. В 2021 году до июльского повышения с начала года Банк России трижды производил повышение ключевой ставки - суммарно на 125 б.п. - с 4,25% до 5,5% годовых. Как сообщал регулятор на заседании в июне, причиной тому служат повышенные проинфляционные риски, а также экономическая активность в России, которая восстанавливается быстрее ожиданий. И на прошлой неделе, 23 июля, Центробанк повысил ключевую ставку на 1 п.п., до 6,5%. Ключевая ставка — это минимальный процент, под который коммерческие банки берут кредиты у Банка России.

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