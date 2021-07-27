Партия пенсионеров: Нужно ликвидировать нехватку кадров и средств в медицине

Как пишет Rostovgazeta.ru, в партии пенсионеров подчеркнули, что доступ к качественной бесплатной медицине представляет важность не только для пенсионеров, но и и в целом для безопасности страны. И чтобы достичь этой цели, следует нарастить финансирование медицинской отрасли к 2024 году двукратно - до 8% ВВП. Также требуются восстановление бюджетной модели финансирования и возврат к централизации управления здравоохранением. На практике это повысит доступность медицинской помощи как в городах, так и в селах и повысит прозрачность всей системы.