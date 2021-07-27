Партия пенсионеров: Нужно ликвидировать нехватку кадров и средств в медицине

Как пишет Rostovgazeta.ru, в партии пенсионеров подчеркнули, что доступ к качественной бесплатной медицине представляет важность не только для пенсионеров, но и и в целом для безопасности страны. И чтобы достичь этой цели, следует нарастить финансирование медицинской отрасли к 2024 году двукратно - до 8% ВВП. Также требуются восстановление бюджетной модели финансирования и возврат к централизации управления здравоохранением. На практике это повысит доступность медицинской помощи как в городах, так и в селах и повысит прозрачность всей системы.
Как считают в Партии пенсионеров, важно также вернуть управление полисами ОМС из частных рук госструктурам. Также следует заняться решением проблемы кадрового дефицита - следует обеспечить достойными зарплатами и графиками работы медицинский персонал.
«Системе здравоохранения удалось выдержать испытание пандемией только благодаря людям, которые в ней работают. Благодаря мужественности и самоотверженности врачей у нас получилось выстоять в борьбе с коронавирусом», - заявил Праздников.
Он отметил, что многие врачи умерли в период пандемии, но по-прежнему есть граждане, которые высказываются против вакцинации. По словам Праздникова, многие боятся развития побочных эффектов. Необходимо отметить, что Минздрав РФ уже обновил рекомендации по прививкам для больных с онкологией и беременных.