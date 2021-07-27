Похищение с мешком на голове и изъятый Hummer. Итоги дня в Свердловской области

60-летнего мужчину, который 20 лет назад приехал в Россию из Душанбе, обманным путем выслали назад в столицу Таджикистана. Еще в 90-е годы он поселился в Реже и получил гражданство в 2005 году. Однако спустя 15 лет паспорт у мигранта изъяли, так как обнаружилось, он указал ложную информацию в документах. Мужчина не согласился с этим, подал в суд на представителей полиции и выиграл дело. Но представители главка МВД подали апелляцию, заседание должно было состояться 25 марта 2021 года. В администрацию города мигрант поехал вместе со своим сыном, однако по пути они разминулись. В результате отец перестал отвечать на звонки и пропал, сын подал заявление в полицию. Оказалось, что мигранта насильно вывезли в Таджикистан. Один из сотрудников авиакомпании рассказал, что мужчину волокли по аэропорту с мешком на голове. Сейчас дело об исчезновении закрыто, так как местонахождение пропавшего известно.