Присвоить звание «Города трудовой доблести» предложено ещё 3 муниципалитетам на Урале

Присвоить звание «Города трудовой доблести» предложено ещё 3 муниципалитетам на Урале
Присвоить звание «Города трудовой доблести» предложено ещё 3 муниципалитетам на Урале
Сегодня, 14:03ОбществоФото: 1МI
Представители Законодательного собрания Свердловской области решили направить ходатайство президенту России о том, чтобы присвоить звание «Город трудовой доблести» Ирбиту, Серову и Первоуральску. Решение о ходатайстве было принято 27 июля 2021 года.

Председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Ершов рассказал, что от этих городов подготовлены книги и фильмы, в которых рассказывается о вкладе их жителей в победу в Великой Отечественной войне, пишет «МК-Екатеринбург».

Депутаты Заксобрания единогласно поддержали ходатайство.

Напомним, звание «Город трудовой доблести» появилось в 2020 году. Среди первых городов, которым дали это звание, оказались Екатеринбург и Нижний Тагил. В 2021 году звание присвоили Каменску-Уральскому.

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