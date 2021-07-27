Развитие волонтерства в борьбе с COVID-19 выходит на новый региональный уровень

Волонтеры-медики получили награды за борьбу с COVID-19 от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, оно выходит на новый уровень. В третью волну коронавируса 3,5 тысячи добровольцев развозят еду и лекарства пациентам на самоизоляции, работают в колл-центрах и больницах, а также помогают на пунктах вакцинации.

Пандемия коронавируса постоянно бьет рекорды заболеваемости. Жители Свердловской области для поддержки врачей и пациентов занимаются волонтерством. Правительство региона благодарно добровольцам и создает все возможные условия для того, чтобы помогать тем, кому это необходимо. В 2021 году волонтерство набирает новые обороты, при этом Минздрав принимает непосредственное участие в этом. Для обеспечения деятельности волонтеров министерством здравоохранения Свердловской области осуществляется консультативная помощь, выделяются средства индивидуальной защиты, организуется питание, транспорт для доставки продуктовых наборов. Кроме того, для реализации Всероссийской акции «Добро в село» для выезда в отдаленные малонаселенные пункты привлекаются мобильные фельдшерско–акушерские пункты с бригадой врачей. Новым уровнем развития волонтерского движения в Свердловской области стало создание в 2021 году «Дома добровольцев» на базе подведомственного учреждения министерства здравоохранения региона — Свердловского областного медицинского колледжа. Данная площадка позволит волонтерам реализовать огромное количество идей и проектов на благо жителей региона, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области. Свердловский волонтерский штаб действует с 18 марта 2020 года. Сейчас он объединил 3,5 тысячи добровольцев. Изначально волонтеры работали только в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском, но сейчас они есть в каждом муниципалитете региона. В конце июня министр образования и молодёжной политики региона Юрий Биктуганов вручил волонтерам общероссийской акции «МыВместе» благодарственные письма губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Вся работа организована в рамках взаимодействия с Минздравом Свердловской области. Те задачи, которые были поставлены задействованным волонтерам, координирует Минздрав. Важно, чтобы работа была выстроена правильно. Ребята работают в медучреждениях совместно с медицинским персоналом, рассказала редакции TagilCity.ru руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева. Она пояснила, что Минздрав дает данные, а волонтеры оказывают помощь. По словам Жанны Рябцевой, основная помощь добровольцами по заявке ведомства оказывается в колл-центрах. Также по вакцинации волонтеры начали работать одними из первых. У медицинского колледжа есть несколько специально оборудованных КАМАЗов, работают передвижные пункты. Там полностью соблюдаются правила гигиены и температурный режим для вакцин, пояснила Жанна Рябцева. Также она рассказала, что сейчас много волонтеров, которые предоставляют свой транспорт, в том числе и для медицинских работников из красной зоны. Евгений Куйвашев поблагодарил волонтеров и партнеров акции «МыВместе» за поддержку свердловчан в условиях пандемии. Год назад в России стартовала масштабная акция взаимопомощи «МыВместе». И наши волонтеры, партнеры, просто неравнодушные жители Свердловской области мгновенно включились в работу: в самый разгар эпидемии помогали пожилым людям, многодетным семьям, ветеранам, отметил глава региона. Он рассказал, что в каждый свой поступок добровольцы вкладывали и продолжают вкладывать частицу свой души и своих больших сердец. Напомним, волонтеры-медики рассказали редакции TagilCity.ru о том, как организована работа в период пандемии коронавируса. 3,5 тысячи волонтеров-медиков помогают свердловчанам в пандемию COVID-19

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