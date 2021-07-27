Тагильчанин два года судился с банком ради возврата денег за отказ от SMS-рассылки

Более двух лет житель Нижнего Тагила судился с банком, чтобы отказаться от услуг, которыми он не пользовался, а также вернуть за них денежные средства.

Весной 2019 года мужчина заключил договор потребительского кредита с ООО КБ «Ренессанс Кредит». Дополнительно он решил подписать договоры на другие финансовые услуги: сервис-пакет «Финансовая защита» и услуга «SMS-оповещение», сообщает Накануне.RU со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Свердловской области. Летом того же года уралец погасил кредит досрочно. Этим он выполнил обязательства перед банком, поэтому иные услуги перестали быть ему нужны. Однако после того, как клиент принял решение отказаться от них и получить свои деньги обратно, банк не стал возвращать средства. Это было объяснено тем, что мужчина пропустил 10-дневный срок для предъявления данного требования по указанным договорам. Тагильчан обратился за юридической помощью к специалистам. В консультационном пункте по вопросам защиты прав потребителей был подготовлен иск, направленный на взыскание денежных средств за неиспользованную часть услуг. В 2020 году потребитель получил отказ в удовлетворении требований, так как суды первой и второй инстанции не увидели нарушений прав. В 2021 году дело вновь отправилось на новое рассмотрение. В результате исковые требования были удовлетворены частично: с банка взыскано свыше 30 тысяч рублей и штраф за несоблюдение требований в добровольном порядке. Напомним, жительница Екатеринбурга лишилась 200 тысяч рублей из-за пуш-уведомлений. После того, как она получила СМС о снятии денег, свердловчанка в течение трех минут позвонила в банк, но средства вернуть она уже не смогла. Женщина из-за пуш-уведомлений банка потеряла 200 тысяч рублей в Екатеринбурге

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