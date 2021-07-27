Тагильские поклонники «Сектора газа» сняли клип на песню о бомжах (видео)

Поклонники Юрия Хоя и его группы «Сектора газа» из Нижнего Тагила сняли клип на песню «Бомж». Они сами спели хит 90-х и посвятили его 57-летию со дня рождения музыканта.

В съемках видеоклипа на песню «Сектора газа» о бомжах приняли участие четверо жителей Нижнего Тагила. Клип они посвятили основателю группы Юрию Хою, которому 27 июля 2021 года исполнилось бы 57 лет. Главными идейными вдохновителями проекта, работа над которым шла около недели, стали сварщик НТМК Александр Смирнов, который выступил в роли исполнителя песни, и один из предпринимателей Кирилл Гутерман. Оба они давно являются поклонниками группы, пишет АН «Между строк». Над гримом актеров трудился Евгений Перминов, а над монтажом видео — Константин Суконников. По словам тагильчан, во время съемок клипа, некоторые местные жители и вправду приняли актеров за бомжей и грозились вызвать полицию. «Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым» — главный лозунг песни и клипа, снятого тагильчанами. Видео: АН «Между строк» Напомним, в середине июля забравшийся на кран и кричавший «Тагил!» мужчина в Минске попал на видео. Спасателям, прибывшим на место инцидента, удалось уговорить мужчину спуститься. Забравшийся на кран и кричавший «Тагил!» мужчина в Минске попал на видео

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