Трем работникам атомной отрасли Свердловской области объявил благодарность Путин

Напомним, в мае 2021 года президент РФ Владимир Путин наградил трех жителей Свердловской области за успехи в труде. Среди награжденных — главный специалист сектора по работе с ветеранами и семей управления социальных программ и семейной политики администрации Нижнего Тагила Ольга Ефанова.