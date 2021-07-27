Трем работникам атомной отрасли Свердловской области объявил благодарность Путин

Согласно распоряжению «О поощрении», опубликованному на сайте президента России 7 июля 2021 года, трое свердловчан-атомщиков награждены благодарственными письмами за успехи в работе, многолетний труд и заслуги в развитии атомной отрасли.
Среди отмеченных главой государства — математик расчетно-конструкторского отдела ООО «Научно-производственное объединение «Центротех» Инна Сапсай и главный инженер-конструктор-схемотехник по электротехнической продукции отдела разработки вспомогательного оборудования газовых центрифуг Опредприятия Андрей Пономаренко, а также старший научный сотрудник лаборатории материаловедческих исследований АО «Институт реакторных материалов» Владимир Пастухов.
Напомним, в мае 2021 года президент РФ Владимир Путин наградил трех жителей Свердловской области за успехи в труде. Среди награжденных — главный специалист сектора по работе с ветеранами и семей управления социальных программ и семейной политики администрации Нижнего Тагила Ольга Ефанова.