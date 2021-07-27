В УрГЭУ Екатеринбурга объяснили недопуск к занятиям без прививки от коронавируса

В УрГЭУ Екатеринбурга объяснили недопуск к занятиям без прививки от коронавируса
В УрГЭУ Екатеринбурга объяснили недопуск к занятиям без прививки от коронавируса
Сегодня, 15:56ОбществоФото: 1МI
В Уральском государственном экономическом университете прокомментировали письма с сообщениями о том, что с 1 сентября непривитые студенты будут отстраняться от учёбы.

Ректор учебного заведения сообщил о том, что по решению Минобрнауки РФ ВУЗы вправе самостоятельно принимать меры по обеспечению безопасности учебного процесса.

В настоящее время в университете проводится системная работа по информированию о добровольной вакцинации от СОVID-19. Руководство учебного заведения призывает сотрудников и студентов вакцинироваться против коронавируса и обезопасить себя от инфекции. Об этом говорится в официальном ответе УрГЭУ-СИНХ Е1.

Также Яков Силин отметил, что учеба будет проходить в штатном режиме и на дистант переводить пока никого не будут.

Напомним, что письмо, в котором говорится о том, что студентам без прививки от коронавируса с 1 сентября будет запрещено посещать занятия, разослано в УрГЭУ.

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