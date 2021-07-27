В УрГЭУ Екатеринбурга объяснили недопуск к занятиям без прививки от коронавируса

Ректор учебного заведения сообщил о том, что по решению Минобрнауки РФ ВУЗы вправе самостоятельно принимать меры по обеспечению безопасности учебного процесса.
В настоящее время в университете проводится системная работа по информированию о добровольной вакцинации от СОVID-19. Руководство учебного заведения призывает сотрудников и студентов вакцинироваться против коронавируса и обезопасить себя от инфекции. Об этом говорится в официальном ответе УрГЭУ-СИНХ Е1.
Также Яков Силин отметил, что учеба будет проходить в штатном режиме и на дистант переводить пока никого не будут.
Напомним, что письмо, в котором говорится о том, что студентам без прививки от коронавируса с 1 сентября будет запрещено посещать занятия, разослано в УрГЭУ.