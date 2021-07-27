Ясли № 10 на улице Оплетина отремонтирует тагильская компания

Все работы подрядчику необходимо окончить до 31 мая 2022 года. В здании детсада, а также на складе, необходимо отремонтировать отопление и вентиляцию, обновить водопровод и канализацию. Также «Винсара» должна установить электрооборудование и освещение. Кроме того, контрактом предусмотрена пожарная сигнализация и пусконаладочные работы.