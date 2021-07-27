Ясли № 10 на улице Оплетина отремонтирует тагильская компания

Всего на аукцион заявились две организации. ООО «Винсара» снизило изначальную сумму контракта на 6%, с 56,2 до 52,8 миллиона рублей, и стало победителем.
Строительная компания «Винсара» зарегистрирована в Нижнем Тагиле в 2019 году, директором является Алексей Жиганов. Основным видом ее деятельности является строительство жилых и нежилых зданий. Организация являлась подрядчиком в 10 госконтрактах на сумму 14 миллионов рублей. «Винсара» выполняла работы для МАДОУ «Солнышко», спортшколы «Авиатор», МУ МВД России «Нижнетагильское», а также МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила.
Все работы подрядчику необходимо окончить до 31 мая 2022 года. В здании детсада, а также на складе, необходимо отремонтировать отопление и вентиляцию, обновить водопровод и канализацию. Также «Винсара» должна установить электрооборудование и освещение. Кроме того, контрактом предусмотрена пожарная сигнализация и пусконаладочные работы.
Напомним, в Нижнем Тагиле планируется капитальный ремонт детсада № 20 на улице Карла Маркса, 58. Комплексные инженерные изыскания за 592 тысячи рублей проведет местная компания ООО «Тисизгео».