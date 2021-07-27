За убийство знакомой из-за ревности свердловчанин приговорен к 8 годам тюрьмы

Признан виновным в убийстве мужчина, который в середине мая 2019 года убил свою знакомую в поселке Белоярский в приступе ревности.
Пользуясь тем, что девушка спит, свердловчанин просмотрел ее переписки в телефоне и, обнаружив сообщения от других мужчин, задушил ее.
Потерпевшая скончалась по причине острой дыхательной недостаточности, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
По приговору Белоярского районного суда, мужчина осужден на 8 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.
Напомним, за убийство свердловской старушки-процентщицы, которая два года числилась пропавшей без вести, на 9 лет осужден житель ХМАО. Мужчина был должен ей крупную сумму денег.