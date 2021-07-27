За убийство знакомой из-за ревности свердловчанин приговорен к 8 годам тюрьмы

Житель Белоярского района задушил свою знакомую, прочитав ее переписку в мессенджерах с другими мужчинами. Ближайшие 8 лет он проведет в колонии.

Признан виновным в убийстве мужчина, который в середине мая 2019 года убил свою знакомую в поселке Белоярский в приступе ревности. Пользуясь тем, что девушка спит, свердловчанин просмотрел ее переписки в телефоне и, обнаружив сообщения от других мужчин, задушил ее. Потерпевшая скончалась по причине острой дыхательной недостаточности, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. По приговору Белоярского районного суда, мужчина осужден на 8 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Напомним, за убийство свердловской старушки-процентщицы, которая два года числилась пропавшей без вести, на 9 лет осужден житель ХМАО. Мужчина был должен ей крупную сумму денег. За убийство свердловской старушки-процентщицы на 9 лет осужден житель ХМАО

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