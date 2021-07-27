За убийство знакомой из-за ревности свердловчанин приговорен к 8 годам тюрьмы

За убийство знакомой из-за ревности свердловчанин приговорен к 8 годам тюрьмы
За убийство знакомой из-за ревности свердловчанин приговорен к 8 годам тюрьмы
Сегодня, 11:56ОбществоФото: 1МI
Житель Белоярского района задушил свою знакомую, прочитав ее переписку в мессенджерах с другими мужчинами. Ближайшие 8 лет он проведет в колонии.

Признан виновным в убийстве мужчина, который в середине мая 2019 года убил свою знакомую в поселке Белоярский в приступе ревности.

Пользуясь тем, что девушка спит, свердловчанин просмотрел ее переписки в телефоне и, обнаружив сообщения от других мужчин, задушил ее.

Потерпевшая скончалась по причине острой дыхательной недостаточности, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По приговору Белоярского районного суда, мужчина осужден на 8 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, за убийство свердловской старушки-процентщицы, которая два года числилась пропавшей без вести, на 9 лет осужден житель ХМАО. Мужчина был должен ей крупную сумму денег.

Материалы по теме:
Свердловская областьубийствокриминалприговорбелоярскийревностьудушение
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы