C мобильного интернета сняли замеры

Пока что на специальной карте представлено 19 точек, в которых проводились замеры. Yota лидирует в 16 из них, МТС – в двух (в районах м. «Павелецкая» и «Кропоткинская»), а Мегафон – на Новом Арбате.Средняя скорость Yota в Москве составляет 5,04 Мб/сек при входящем трафике и 1,17 Мб/сек при исходящем. На втором месте Мегафон – 1,42/0,14 Мб/сек, затем МТС – 1,23/0,2 Мб/сек, и на четвертом месте – Билайн – 0,97/0,13 Мб/сек.

Проверка качества приема сигнала ведется регулярно. Помимо карты Москвы всем заинтересованным предлагается заниматься наполнением блога и проводить замеры в других точках страны. Для этого нужно взять в руки ноутбук с беспроводным модемом того оператора, которого ты собрался замерить, и видеокамеру. Замер скорости в любой точке осуществляется путем выхода на специальный сайт. Главное – задокументировать этот процесс на видео, чтобы не было сомнений в подлинности данных.Появление нового проекта было с одобрением встречено экспертами.

«Такой ресурс очень полезен для обычных потребителей, которые используют сервис операторов, предоставляющих услуги беспроводного интернета. Очень часто пользователи, которые собираются покупать беспроводной модем, хотят знать, как же на самом деле у них в округе обстоят дела с интернетом. Дело в том, что везде же все по-разному работает, и покрытие сети на сайте оператора – это одно, а в реальности – совсем другое», – заявил самый популярный русскоязычный пользователь Twitter Евгений Козлов.