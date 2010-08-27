Два тагильчанина заплатят по 100 тысяч за незаконную рыбалку
27 августа 2010, 15:55ОбществоОльга
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Два тагильчанина заплатят 200 тысяч за незаконную рыбалку. По требованию Нижнетагильского межрайонного природоохранного прокурора к крупным штрафам приговорены тагильчане, совершившие преступление, предусмотренное статьей 256 УК РФ (Незаконный вылов водных биологических ресурсов).
Тагилстроевским районным судом установлено, что два тагильчанина в начале июня в городском пруду при помощи сетей (то есть используя способ массового истребления рыбы) выловили 12 линей, из которых 6 были с икрой, и 2 щуки.
Своими действиями браконьеры причинили ущерб рыбным запасам России на 1267 рублей. Несмотря на такую небольшую сумму ущерба, суд подошел к оценке действий браконьеров со всей строгостью и в качестве наказания каждому из них определил штраф в размере 100 тысяч рублей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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