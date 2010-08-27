Крепким алкоголем ночью в Нижнем Тагиле не торгуют
Почти месяц в Свердловской области действует "ночной сухой закон" - после полуночи магазинам и киоскам нельзя продавать спиртное крепче 15-ти градусов. В Нижнем Тагиле фактов нарушения запрета не выявлено.
По словам исполняющей обязанности начальника отдела по борьбе с преступлениями и правонарушениями на потребительском рынке УВД города Олеси Казариновой, проверку магазинов милиционеры могут провести по поручению прокуратуры или по заявлению тагильчан. По таким наводкам было проверено 10 адресов в Ленинском районе и остановочный торговый комплекс на Старателе. Выяснилось, что в этих торговых точках крепкий алкоголь в ночное время не продают.
Как отметила Олеся Казаринова, скорее всего тагильчане, жалующиеся на магазины, забывают о том, что запрет распространяется лишь на спиртное крепче 15-градусов. А значит пиво, джины и вина продавать после полуночи можно.
Владельцу магазина, нарушающего правила торговли алкоголем, грозит штраф до 40 тысяч рублей с конфискацией продукции. Также областной минторг будет вправе лишить его лицензии на торговлю спиртным.
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