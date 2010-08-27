Крепким алкоголем ночью в Нижнем Тагиле не торгуют

По словам исполняющей обязанности начальника отдела по борьбе с преступлениями и правонарушениями на потребительском рынке УВД города Олеси Казариновой, проверку магазинов милиционеры могут провести по поручению прокуратуры или по заявлению тагильчан. По таким наводкам было проверено 10 адресов в Ленинском районе и остановочный торговый комплекс на Старателе. Выяснилось, что в этих торговых точках крепкий алкоголь в ночное время не продают.