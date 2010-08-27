Лукашенко впервые прокомментировал фильм "Крестный батька"
27 августа 2010, 08:48ОбществоОльга
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Александр Лукашенко впервые прокомментировал скандальный фильм "Крестный батька". Он признался, что не смотрел фильм, и выразил уверенность, что российскому телевидению не удастся поссорить два братских народа.
"Никакого конфликта между россиянами и белорусами нет и быть не может. Все, что происходит, это абсолютно субъективно. Это личностный конфликт, поэтому вы так его и воспринимайте", - цитирует Утро.ру белоусского лидера.
Напомним, очередное обострение отношений между РФ и Белоруссией началось в этом году из-за экономических споров вокруг нефти и газа. Затем появились и взаимные политические обвинения. В июле телеканал НТВ показал российской аудитории фильм "Крестный батька", а затем его продолжения - "Крестный батька-2" и "Крестный батька-3", в которых Лукашенко обвиняется в убийствах политических оппонентов, в отказе признавать Южную Осетию и Абхазию, а также в симпатиях к Адольфу Гитлеру.
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