Лукашенко впервые прокомментировал фильм "Крестный батька"

"Никакого конфликта между россиянами и белорусами нет и быть не может. Все, что происходит, это абсолютно субъективно. Это личностный конфликт, поэтому вы так его и воспринимайте", - цитирует Утро.ру белоусского лидера.

Напомним, очередное обострение отношений между РФ и Белоруссией началось в этом году из-за экономических споров вокруг нефти и газа. Затем появились и взаимные политические обвинения. В июле телеканал НТВ показал российской аудитории фильм "Крестный батька", а затем его продолжения - "Крестный батька-2" и "Крестный батька-3", в которых Лукашенко обвиняется в убийствах политических оппонентов, в отказе признавать Южную Осетию и Абхазию, а также в симпатиях к Адольфу Гитлеру.