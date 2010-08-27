На счета застрахованных тагильчан перечислено 420 миллиардов рублей

Как сообщает нижнетагильское Управление Пенсионного фонда, по желанию человека средства накопительной части пенсии передаются в негосударственный пенсионный фонд. Или, по умолчанию, направляются в государственную управляющую компанию. Заявление о выборе способа инвестирования необходимо подать до конца текущего года в Пенсионный фонд.