На счета застрахованных тагильчан перечислено 420 миллиардов рублей
27 августа 2010, 15:49ОбществоОльга
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Для формирования накопительной части на лицевые счета застрахованных тагильчан и жителей пригорода перечислено 426 миллиардов рублей. Людей, имеющих накопительную часть трудовой пенсии, в Нижнем Тагиле и Пригородном районе насчитывается более 220-ти тысяч.
Как сообщает нижнетагильское Управление Пенсионного фонда, по желанию человека средства накопительной части пенсии передаются в негосударственный пенсионный фонд. Или, по умолчанию, направляются в государственную управляющую компанию. Заявление о выборе способа инвестирования необходимо подать до конца текущего года в Пенсионный фонд.
Всего за последние семь лет специалистами Управления принято более 32-х тысяч заявлений о выборе способа инвестирования. В этом году таких заявлений принято 170.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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