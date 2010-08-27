«Рожайте на здоровье!» В Нижнем Тагиле открылся перинатальный центр
27 августа в Нижнем Тагиле состоялось долгожданное открытие перинатального центра. Самое современное немецкое оборудование, которым оснащен центр, позволит принимать тяжелые, осложненные роды с минимальным риском для младенца и роженицы и выхаживать детей весом от 500 гр.
Оборудование для лечебного учреждения привезено из Германии. Немецкие специалисты обучили медперсонал работе с ним. Центр прежде всего будет принимать беременных из группы риска, при этом все процедуры в учреждении будут бесплатными.
Строительство центра продолжалось в течение 3,5 лет и пришлось на кризисное время. В строительство вложены средства из областного и местного бюджетов, также материальную помощь оказал «Евраз Холдинг». Общая стоимость строительных работ и оборудования составила 862 миллиона рублей.
В новом центре сделано все для удобства рожениц и медперсонала. В учреждении ведутся электронные истории болезни. Записаться на прием можно с помощью интернет-ресурса Самозапись.ру. Все палаты рассчитаны на двух пациенток, причем новорожденные находятся в одной палате с мамами. Мамы, купая младенцев, могут регулировать температуру воды − это позволяют специальные ванны для купания итальянского производства. Также в каждой палате имеются телефоны, душ и туалет.
В год перинатальный центр сможет принять до 4 тысяч рожениц со всегоГорнозаводского округа. Поэтому во время церемонии открытия не раз звучали слова «Рожайте на здоровье!».
© Ольга Орехова TagilCity.ru
© Фото Виктория Мельникова