Семьям погибших сотрудников Фонда соцстраха окажут помощь
27 августа 2010, 16:46ОбществоОльга
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Семьям погибших в Нижнем Тагиле сотрудников Фонда социального страхования будет оказана материальная помощь, сообщил руководитель пресс-службы Фонда соцстраха России Марк Лернер.
По его словам, руководство Фонда изучает обстоятельства, повлекшие за собой эти события. Столь тяжелый случай, убийство на рабочих местах двух сотрудников, произошел впервые за двадцатилетнюю работу Фонда социального страхования России.
Руководство планирует пересмотреть систему работы по приему граждан. В частности, сотрудники Фонда пройдут дополнительную психологическую подготовку для ведения работы с людьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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