Убийца Рудаков направил копию "прощального" письма тагильским коммунистам

По словам представителей местного отделения партии, письмо Рудакова им поступило 24-го августа в 11 часов – уже после того, как убийца расстрелял двух человек и покончил с собой. Сегодня нижнетагильское отделение КПРФ выложило на своем сайте полный текст письма инвалида, устроившего кровавый самосуд. При этом тагильские коммунисты подчеркнули, что "не поддерживают действия, подобные случившемуся".