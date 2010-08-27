Убийца Рудаков направил копию "прощального" письма тагильским коммунистам
27 августа 2010, 16:27ОбществоОльга
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27 августа стало известно, что инвалид-убийца двух сотрудников Фонда социального страхования оставил три копии посмертной записки, как он сам ее назвал.
Одну он оставил на месте преступления, другую направил в редакцию газеты"Тагильский рабочий". Третий экземпляр письма пришел в нижнетагильскоеотделение КПРФ.
По словам представителей местного отделения партии, письмо Рудакова им поступило 24-го августа в 11 часов – уже после того, как убийца расстрелял двух человек и покончил с собой. Сегодня нижнетагильское отделение КПРФ выложило на своем сайте полный текст письма инвалида, устроившего кровавый самосуд. При этом тагильские коммунисты подчеркнули, что "не поддерживают действия, подобные случившемуся".
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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