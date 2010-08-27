В Екатеринбурге появится "Ангел-хранитель Добра и Мира"
В Екатеринбурге появится новая скульптурная композиция "Ангел-хранитель Добра и Мира". Глава города Аркадий Чернецкий одобрил эскиз памятника и поручил архитекторам и художникам доработать макеты скульптурной композиции. Только после этого будет определено место для нового памятника.
Как сообщает АПИ, монумент представляет собой 10-метровую гранитную колонну на основании, венчающуюся скульптурой бронзового, покрытого сусальным золотом ангела, отпускающего на волю голубя. Памятник похож на Александрийский столп, установленный на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Скульптурную композицию спроектировал заслуженный художник России, Президент Международной Академии культуры и искусства Петр Стронский.
Место для нового монумента пока не определено. На сегодняшний день названы два варианта - сквер ЮНЕСКО, пешеходно-парковая зона за киноконцертным театром "Космос", или Площадь Труда. Архитекторам и художникам дано поручение проработать эскиз — как будет смотреться композиция в этом месте.
Подобные скульптуры Ангела-хранителя установлены в 25 городах по всему миру.