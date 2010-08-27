В море Лаптевых обнаружен спасательный плот с моряками

Линейный буксир класса река-море "Алексей Кулаковский" затонул сегодня в 20 милях от поселка Тикси. На борту находилось 14 членов экипажа, троих человек спасли.

Сейчас на спасение моряков в район бедствия направляется танкер "Лена-Нефть-2064". Планируется, что судно прибудет в аварийный район в течение часа, сообщили в Ленском речном объединенном параходстве.