В море Лаптевых обнаружен спасательный плот с моряками
27 августа 2010, 08:41ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Спасательный плот, предположительно, с тремя моряками обнаружен вертолетом во время поисковой операции в море Лаптевых.
Линейный буксир класса река-море "Алексей Кулаковский" затонул сегодня в 20 милях от поселка Тикси. На борту находилось 14 членов экипажа, троих человек спасли.
Сейчас на спасение моряков в район бедствия направляется танкер "Лена-Нефть-2064". Планируется, что судно прибудет в аварийный район в течение часа, сообщили в Ленском речном объединенном параходстве.
Решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям к месту происшествия из Якутска убывает группа водолазов ГУ Служба спасения РС(Я) в составе четырех человек. Создан оперативный штаб ГУ МЧС РФ по РС(Я) по поиску людей.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей