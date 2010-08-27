В Нижнем Тагиле подвели итоги 2009-2010 учебного года

В конференции приняли участие глава города Валентина Исаева, начальник управления образования Анатолий Соложнин, руководители образовательных учреждений, представители родительских комитетов и учителя города.

Анатолий Соложнин отметил, что учреждениям образования города приходится работать в сложных экономических условиях, несмотря на это 35 из них занимаются инновационной деятельностью; в ряде школ началось создание электронной образовательной среды; тагильчане регулярно становятся лауреатами российских и областных конкурсов в области образования. К числу важных достижений года Анатолий Соложнин отнес высокий уровень подготовки к ЕГЭ. 99% выпускников успешно сдали ЕГЭ по русскому языку и математике. Шестеро тагильских выпускников набрали высший бал на экзамене по русскому языку. Вместе с тем 51 выпускник не сдал ЕГЭ и не был аттестован.

Анатолий Соложнин также отметил, что в 2010 году все школы перешли на подушевую систему оплаты труда, в результате чего вырос средний показатель заработной платы учителей, также в школах проведен эксперимент по введению курса основы православной культуры.

В 2011 году начнется реализация программы "Наша новая школа", которая продлится до 2015 года. Также с 2011 по 2022 г.г. планируется введение новых государсвтенных стандартов образования.