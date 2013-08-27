Активисты провели субботник на территории Нижнетагильского завода-музея
В минувшие выходные на территории Нижнетагильского музея – заповедника прошел субботник. Он стал уже третьим по счету мероприятием, проведенным в рамках акции «Марафон друзей музея».
В субботнике приняли участие более 50 человек – активисты из Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Новоуральска, представители 9-го отряда Федеральной противопожарной службы и сотрудники музея.
Участники приводили в порядок смотровую площадку, где установлены паровоз и вагоны. Данную территорию очистили от травы, деревьев и кустарников.
Хорошее настроение собравшихся поддержал коллектив художественной самодеятельности «Соловейка». А важность акции была отмечена в профилактической беседе об основных причинах пожаров и действиях в чрезвычайной ситуации, которую провели сотрудники 9-го отряда Федеральной противопожарной службы.
Главная цель акции «Марафон друзей музея» - помощь в благоустройстве музея-завода, а также привлечение внимания общественности к голосованию в проекте «Россия 10», в котором участвует Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал».
- В дальнейшем мы также готовы сотрудничать и оставаться друзьями музея – заповедника «Горнозаводской Урал», - отметил организатор акции Василий Рыбаков. Он также сообщил, что в конце августа в Екатеринбурге состоится еще ряд публичных мероприятий в поддержку Нижнетагильского музея-завода.