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Активисты провели субботник на территории Нижнетагильского завода-музея
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Активисты провели субботник на территории Нижнетагильского завода-музея

27 августа 2013, 18:00ОбществоCorey
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