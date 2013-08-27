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Да, НТГСПА присоединят к РГППУ. Официальный комментарий от руководства академии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Да, НТГСПА присоединят к РГППУ. Официальный комментарий от руководства академии

27 августа 2013, 14:53Общество
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