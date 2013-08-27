Да, НТГСПА присоединят к РГППУ. Официальный комментарий от руководства академии

В прошлом году также в Нижний Тагил приезжал Александр Соболев, директор департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства образования и науки Российской Федерации. Он предложил академии два варианта – либо остаться в прежнем виде, то есть независимым вузом, но при этом оказаться без поддержки государства, либо «принять судьбу» и присоединиться к иному вузу. На той встрече присутствовал и экс-ректор НТГСПА – Владимир Смирнов. Даже будучи бывшим руководителем, он ни чуть не меньше боролся за судьбу академии на том совещании.

Однако с того момента и в течение всего года судьба академии была не ясна. И накануне порталу TagilCity.ru стало известно, что вчера окончательно определилось будущее вуза – теперь его присоединят к РГППУ. За официальным комментарием журналист TagilCity.ru обратился к первому проректору, проректору по учебно-методической работе Филатовой Людмиле Петровне.

– Людмила Петровна, расскажите о том, что всё-таки произошло с вузом?

Вчера, 26 августа, в академии состоялось заседание ученого совета академии. Заседание совета было проведено по инициативе министерства общего профессионального образования Свердловской области. Ноздрину Сергею Александровичу, исполняющему обязанности ректора, накануне раздался звонок с предложением создать такое совещание. От нас этого решения ждали уже давно. Удавалось отложить его, но недавно в Екатеринбург приезжал Александр Соболев, который встречался с министром образования и с губернатором Свердловской области, и они решили, что пора окончательно решить судьбу академии. Губернатор и министр образования рекомендуют на территории Свердловской области сохранить два педагогических вуза – РГППУ и УРГПУ. А педакадемию присоединить в качестве филиала к РГППУ.

На совещание в Нижний Тагил приезжали представители министерства. Пахомов Александр Александрович, Вячеслав Викторович Погудин, ректор РГППУ Дорожкин Евгений Михайлович, советник председателя правительства Свердловской области Крючков Константин Владимирович.

Информацию сначала изложил наш Сергей Александрович о том, что министерство продолжает идею ведения мониторинга деятельности вуза. И уже в этом году, в августе месяце всем вузам РФ разосланы формы, заполняя которые, мы должны представить данные по мониторингу. Показатели в основном сохранились те же самые, то есть деятельность вуза будет оцениваться в зависимости от того, сколько баллов набрали абитуриенты, сколько денег зарабатывает вуз, имеются ли в вузе иностранные студенты.

Проведя предварительный подсчет, оказалось, что НТГСПА по этим показателям может опять не дотянуть до уровня эффективного вуза. Печально и то, что вузы, которые показали себя неэффективными в очередной раз, могут быть вообще ликвидированы. Этого, конечно, никто из нас не желает.

Отметили в академии и выступление Пахомова А.А., который сказал, что, если реально оценивать деятельность НТГСПА, то это хорошая подготовка высококвалифицированных кадров, отмечаемых на российском уровне. Надо признать, что при всех обстоятельствах, педагогический вуз в рамках своей деятельности делает все возможное.

Все это обговорили на совете, но единодушно рекомендовали подумать об объединении. Ректор РГППУ подчеркнул, что он видит хорошие возможности для расширения деятельности, продолжения и совершенствования педагогического образования и, может быть, в НТГСПА будут введены новые специальности, пользуясь положением нового вуза. Кроме того, вмешиваться в деятельность НТГСПА он не намерен, т.е. всё, что в вузе определяют сами для себя – размеры окладов, ставки, комплектование учебных подразделений, управленческий штаб. Мы пока это оставляем в полном объеме. Однако финансирование с каждым годом все беднее, поэтому мы, к несчастью, вынуждены сокращать и экономить. Но изменения не коснутся студентов.

На ученом совете присутствовал 41 человек. Голоса распределились следующим образом: 37 – «за», 4 – «против». Таким образом, решение было принято. Сегодня выписка из протокола отправлена в федеральное Министерство образования и науки, в Москву. Дальнейшие действия будут предпринимать они. Вероятнее всего, будет издан приказ о реорганизации.

– Как будет называться вуз?

Как дальше это будет звучать, я все-таки не могу сказать. Возможно, мы будем просто называться Нижнетагильская Государственная Социально-педагогическая академия (филиал РГППУ). Мы бы хотели так. Но, возможно, что мы будем просто называться «нижнетагильский филиал». НТГСПА ведь прошла аккредитацию в марте, и сейчас мы в статусе «академия», естественно, хотелось бы это сохранить. Но окончательное решение за Москвой.

– Что будет с поступившими в этом году абитуриентами?

Повторюсь, изменения студентов не коснутся. Зачисление у нас уже проведено. Все бюджетные места, которые были выделены для программ высшего профессионального образования как на дневное, так и на заочное отделение, полностью заполнены. К нам пришли, помимо этого, еще и контрактники – более двухсот человек. Всем этим мы распоряжаемся на собственное усмотрение и продолжаем вести образовательную деятельность по всем программам, которые у нас заявлены. Ничего в учебной деятельности у нас не меняется.

В начале 2013 года министерство создало отдельный приказ, согласно которому прописываются механизмы реорганизации вузов, обеспечивающие сохранение прав всех студентов. Поэтому мы, выполняя этот приказ, проведем реорганизацию так, чтобы никого из студентов не коснулось.

– Как долго будет происходить переоформление вуза? Дипломы какого вуза все-таки получат выпускники этого академического года?

В приказе, которое издает Министерство, четко прописываются шаги реорганизации. Начинается все с юридического переоформления документов, счетов и субсчетов, проводится инвентаризация вуза. У некоторых вузов это занимает целый год. Поэтому пока срочно ничего не меняется. По поводу дипломов: как правило, на юридическое переоформление отводится 3 месяца. То есть, к концу календарного года мы юридически уже будем называться по-другому. Поэтому и дипломы будут выдаваться соответствующего вуза.