Лихо Одноглазое хозяйничает в Нижнем Тагиле!
27 августа 2013, 12:25Общество
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Изгнанием Лиха Одноглазого ознаменуется открытие нового сезона работы семейного клуба «Посиделки» в этнографическом комплексе музея-заповедника «Горнозаводской Урал». Это даст прекрасную возможность родителям и ребятам в очередной раз окунуться в мир сказки!
Вы совершите увлекательное путешествие в мир русской мифологии и встретитесь на неведомых дорожках с таинственной силой - злым Лихом Одноглазым, которое выгнало из собственного дома целую семью и сейчас безнаказанно хозяйничает там.
Вместе с Вами и Вашими детьми отважный молодец Матвей и бабка Пелагея пройдут путь полный опасности и приключений, отыщут ту добрую силу, которая вернёт мир и покой в старинную тагильскую усадьбу. В пути всем нам предстоит испытать на себе проказы Лешего, а также встретить русалку, которая поведает нам свою печальную историю и поможет открыть очень важный секрет… -- призывают организаторы.
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