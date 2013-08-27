Лихо Одноглазое хозяйничает в Нижнем Тагиле!

Вы совершите увлекательное путешествие в мир русской мифологии и встретитесь на неведомых дорожках с таинственной силой - злым Лихом Одноглазым, которое выгнало из собственного дома целую семью и сейчас безнаказанно хозяйничает там.

Вместе с Вами и Вашими детьми отважный молодец Матвей и бабка Пелагея пройдут путь полный опасности и приключений, отыщут ту добрую силу, которая вернёт мир и покой в старинную тагильскую усадьбу. В пути всем нам предстоит испытать на себе проказы Лешего, а также встретить русалку, которая поведает нам свою печальную историю и поможет открыть очень важный секрет… -- призывают организаторы.