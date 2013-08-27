Новый официальный дилер SsangYong в Екатеринбурге!
В Екатеринбурге открылся новый авторизованный центр по продаже и обслуживанию автомобилей корейской марки SsangYong – «СанЙонг на Новосибирской».
В Екатеринбурге открылся новый авторизованный центр по продаже и обслуживанию автомобилей корейской марки SsangYong – «СанЙонг на Новосибирской».
В новом автоцентре уже доступны для заказа:
- стильный, многофункциональный среднеразмерный кроссовер Actyon, идеально подходящий и для отдыха за городом, и для повседневных поездок всей семьей;
- мощный и функциональный Kyron с системой полного привода Part-time;
- Rexton с его напористым, мужским характером;
- Actyon Sports, в котором идеально сочетаются комфортабельность легкового автомобиля, проходимость внедорожника и вместительность грузовика;
- скоро модельный ряд SsangYong пополнится семиместным внедорожником Stavic!
В сервисном центре «СанЙонг на Новосибирской» предоставляется весь спектр услуг по техническому обслуживанию, гарантийному, кузовному и иным видам ремонта, в наличии – полная номенклатура оригинальных запасных частей и аксессуаров к автомобилям SsangYong.
Сервисный центр SsangYong на улице Новосибирская вторая гарантирует высокий профессионализм сертифицированных специалистов и мастеров, центр оборудован фирменным диагностическим комплексом и всем необходимым программным обеспечением для быстрого выявления и качественного устранения всех возможных неисправностей.
Строгое соблюдение стандартов марки, технологии ремонта, выполнение рекомендаций завода-изготовителя и индивидуальный подход к каждому клиенту – такова миссия нового дилерского центра SsangYong – «СанЙонг на Новосибирской».
Ждем вас ежедневно, с 8:00 до 21:00 (сб.-вс. – до 19:00) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Новосибирская вторая, 8 (район Керамики), тел. +7 (343) 278-70-78; http://symotor-ekb.ru