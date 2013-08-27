Парламентарии готовят поправки о запрете гомосексуалистам быть донорами крови

У нас есть предложение в федеральный закон о донорстве крови, чтобы вернуть в группу риска для донорства гомосексуалистов сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по науке Михаил Дегтярев.

По его словам, в 2008 году из группы риска гомосексуалисты были исключены, однако с тех пор количество ВИЧ-инфицированных среди россиян нетрадиционной сексуальной ориентации значительно увеличилось. Дегтярев отметил, что в ряде государств Европы и в США существует аналогичный запрет.

Эту норму необходимо ввести, запрет восстановить, так как это, в первую очередь, связано со здоровьем населения подчеркнул парламентарий.