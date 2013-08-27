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Парламентарии готовят поправки о запрете гомосексуалистам быть донорами крови
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Парламентарии готовят поправки о запрете гомосексуалистам быть донорами крови

27 августа 2013, 09:55ОбществоЕвгения
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