Парламентарии готовят поправки о запрете гомосексуалистам быть донорами крови
Депутаты готовят поправки в ФЗ «О донорстве», согласно которым в группу риска будут включены лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
У нас есть предложение в федеральный закон о донорстве крови, чтобы вернуть в группу риска для донорства гомосексуалистов сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по науке Михаил Дегтярев.
По его словам, в 2008 году из группы риска гомосексуалисты были исключены, однако с тех пор количество ВИЧ-инфицированных среди россиян нетрадиционной сексуальной ориентации значительно увеличилось. Дегтярев отметил, что в ряде государств Европы и в США существует аналогичный запрет.
Эту норму необходимо ввести, запрет восстановить, так как это, в первую очередь, связано со здоровьем населения подчеркнул парламентарий.
Дегтярев также сообщил, что перед непосредственной сдачей крови предполагаемому донору будет задаваться вопрос, является ли он гомосексуалистом.