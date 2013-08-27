Пациентка роддома в Нижнем Тагиле обратилась с жалобой в областной Минздрав: ее ребенок в тяжелом состоянии

Я уже не говорю о хамстве, и грубости со стороны бригады, которая под руководством врача мужчины, который мне все показывал на камеру и грозился, что если что не так, виновата буду только я сама, но они видимо не в курсе, что организмы у всех разные и ситуации тоже... Но самое главное, я не знала точно кого жду, УЗИ каждый раз показывало то девочку, то мальчика, мне конечно разницы не было никакой, я ждала и любила своего малыша... И в тот момент, когда головка моего малыша начала вылезать, в родовой никого не было, как вы думаете, что я почувствовала в тот момент? Страх... Я стала кричать, пожалуйста, кто-нибудь, головка лезет, а сама держу ее рукой... Тут прибежали две мед.сестры, заойкали, заохали, и тут мой малыш уже на руках и одной из них... Без поздравлений, мне сказали, что я родила девочку... Я пролежала час, пока меня зашивали, я даже умудрилась порадовать мужа и родителей, что у нас доченька... Потом мне так захотелось потрогать, пощупать ручки, ножки, пальчики, все ли на месте... Все на месте, все хорошо, но помимо этого я еще нащупала яички... В родовую зашла мед.сестра, которая мне сказала, что у меня доченька, я попросила проверить, что вы, мол, ошиблись наверное, а может я в бреду и мне самой показалось... Но она с уверенностью сказала, что она не могла ошибиться, девочка и все тут. Я еще раз попросила посмотреть, и она тут воскликнула: «Ой! Бомбошки висят!!!». Как они могли появится за час? Или это говорит о наплевательском отношении? Скорее, второе... В палате, где я уже была с моим сыночком, я была под какой-то защитой, все врачи внимательные и добрые, и все была замечательно.