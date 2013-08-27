Пациентка роддома в Нижнем Тагиле обратилась с жалобой в областной Минздрав: ее ребенок в тяжелом состоянии
Родители новорожденного малыша обратились с жалобой в областной Минздрав: они уверены, что им оказали недостаточную помощь.
Инцидент произошел, когда с кровотечением тагильчанку доставили на 34-й неделе беременности в больницу. После нескольких часов врачи поняли, что у роженицы отслойка плаценты, необходимо было срочно делать кесарево. Однако, по словам пострадавшей, у нее так и не взяли кровь, даже не сделали УЗИ, чтобы как можно скорее разобраться, в чем проблема, передает ОТВ.
В итоге после операции ей сообщили, что ребенок в тяжелом состоянии. Шокированные родители написали жалобу в область, сейчас в роддоме №1 (именно там проходили роды) будет проведена проверка, результаты которой станут известны 30 августа. В то же время врачи уверены, что все сделали правильно.
К слову, ребенок уже отключен от искусственной вентиляции легких, идет на поправку. Сейчас он находится во второй детской больнице.
Стоит отметить, что у каждой второй тагильчанки роды проходят нелегко, и каждая обязательно указывает на жестокое отношение к себе персонала. С 2011 года на TagilCity.ru обсуждается тема Перинатального центра, популярного на сегодня места для родов. Так вот, каждый день там добавляются новые сообщения от мамочек, которые говорят «как это было», особенно про бригаду в родильном отделении. Как водится, есть положительные и отрицательные комментарии, но от вторых становится буквально дурно.
Я уже не говорю о хамстве, и грубости со стороны бригады, которая под руководством врача мужчины, который мне все показывал на камеру и грозился, что если что не так, виновата буду только я сама, но они видимо не в курсе, что организмы у всех разные и ситуации тоже... Но самое главное, я не знала точно кого жду, УЗИ каждый раз показывало то девочку, то мальчика, мне конечно разницы не было никакой, я ждала и любила своего малыша... И в тот момент, когда головка моего малыша начала вылезать, в родовой никого не было, как вы думаете, что я почувствовала в тот момент? Страх... Я стала кричать, пожалуйста, кто-нибудь, головка лезет, а сама держу ее рукой... Тут прибежали две мед.сестры, заойкали, заохали, и тут мой малыш уже на руках и одной из них... Без поздравлений, мне сказали, что я родила девочку... Я пролежала час, пока меня зашивали, я даже умудрилась порадовать мужа и родителей, что у нас доченька... Потом мне так захотелось потрогать, пощупать ручки, ножки, пальчики, все ли на месте... Все на месте, все хорошо, но помимо этого я еще нащупала яички... В родовую зашла мед.сестра, которая мне сказала, что у меня доченька, я попросила проверить, что вы, мол, ошиблись наверное, а может я в бреду и мне самой показалось... Но она с уверенностью сказала, что она не могла ошибиться, девочка и все тут. Я еще раз попросила посмотреть, и она тут воскликнула: «Ой! Бомбошки висят!!!». Как они могли появится за час? Или это говорит о наплевательском отношении? Скорее, второе... В палате, где я уже была с моим сыночком, я была под какой-то защитой, все врачи внимательные и добрые, и все была замечательно.
Почитала... Вспомнила тот ужас. Май 2011, когда меня на 8-м месяце привезли сюда вызывать роды, так как малыш, к сожалению, умер. Больница, конечно, оборудована, чистая. Роды вызывали 2 дня, схваток все не было, все это время я ходила с мертвым ребенком внутри. Очень трудно было это переносить, врачи только отвечали, будем ждать схваток. Схватки пришли на 3 ночь, весь ужас, скотское отношение я испытала на верху, в родильном отделении. Я не хочу сказать, что все врачи плохие, но, может, мне просто попалась такая смена. Но такого кошмара я не испытывала!! Врач, я не знаю как ее зовут, помню только рыжая, худая, достаточно грубая, с каменным лицом попыталась в родильном отделении в перчатках засунуть руку в влагалище, чтобы посмотреть головку ребенка, но я не дала, была жуткая боль, схватки. Правда было очень больно, плюс психологическое состояние. После чего она просто бросила мне на живот родовую карту, заорала: «Вот и пусть теперь лежит одна», закрыла двери и вышла. Я запомнила ее на всю жизнь, очень часто желаю ее встретить в Тагиле.
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