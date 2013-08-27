Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Пациентка роддома в Нижнем Тагиле обратилась с жалобой в областной Минздрав: ее ребенок в тяжелом состоянии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Пациентка роддома в Нижнем Тагиле обратилась с жалобой в областной Минздрав: ее ребенок в тяжелом состоянии

27 августа 2013, 09:25Общество
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»