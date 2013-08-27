Пожарный сертификат – гарантия безопасности продукции

Основная причина гибели людей во время пожара – не огонь, а отравление продуктами горения. Так, например, произошло в Перми: во время пожара в ночном клубе «Хромая лошадь» погибло более 150 человек. Помимо грубого нарушения техники пожарной безопасности одной из причин столь массовой гибели людей было отравление синильной кислоты, выделяющейся из горящего пластика.

Для того чтобы обезопасить людей от опасной продукции, в 90х годах ХХ века были введены сертификаты: гигиенический, пожарный и прочие. Примечательно, что пожарный сертификат производитель должен получить раньше, чем сертификат качества.

Обязательной сертификации подлежат:

Полный перечень можно посмотреть в ст. 146 Федерального Закона № 123 от 22.07.2008 г.

Если продукция не входит в обязательный перечень, можно оформить добровольный сертификат, благодаря которому у производителя повышается шанс обойти конкурентов (например, при участии в тендере).

Наличие сертификата подтверждает, что продукция отвечает нормам безопасности по основным параметрам:

Параметры, так же, как и методы тестирования, зависят от вида товара. Уточнить их можно в соответствующем техническом регламенте и ГОСТе.

Чтобы получить сертификат пожарной безопасности в Екатеринбурге или другом городе, необходимо предоставить в орган по сертификации заявление, учредительные документы, техническую документацию на товар и так далее. После чего производится отбор образцов и, при необходимости, проверка производства. Образцы отправляются в лабораторию, где и тестируются. По итогам испытаний производителю или импортеру (если продукция произведена за пределами России) выдается сертификат пожарной безопасности.

Стоимость сертификации главным образом зависит от проводимых испытаний, то есть – от вида товара.

Производитель продукции, у которого имеется сертификат соответствия требованиям ISO 9001, заплатит за получение пожарного сертификата меньше, так как в этом случае отпадает необходимость проведения проверки предприятия.