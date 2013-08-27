Правила торговли на валютном рынке

Однако, несмотря на кажущуюся легкость и простоту, трейдинг на Forex – весьма сложный процесс. Большинство новичков (примерно 90%) быстро теряют свои деньги. Основной причиной этого является несоблюдение главных правил торговли и несерьезное отношение к трейдингу. На самом деле, эти правила достаточно просты, но их многие игроки Alpari игнорируют, что приводит к довольно печальным последствиям. Давайте рассмотрим эти правила.

1. Безэмоциональность

Это первое и самое главное правило торговли на любом финансовом рынке. Трейдер должен принимать решения только на основании точных сигналов, все прогнозы нужно делать, основываясь на объективные данные, а не по наитию. Игрок, переживающий из-за каждой сделки, постоянно меняющий свои решения или впадающий в эйфорию азарта, просто обречен на провал. Необходимо для себя четко уяснить, что трейдинг на forex – это не лотерея, и не игра, а бизнес, поэтому все решения следует принимать с холодной головой. Лишь при таком подходе трейдинг принесет прибыль. Спокойствие, последовательность и настойчивость – это залог успешной торговли.

2. Планирование

Трейдер Forex обязательно должен планировать свои сделки и действовать по собственной системе. Заранее составленный план, а также четкая система торговли уберегут новичков Alpari от потерь и дисциплинируют их. К тому же, нужно учитывать результаты всех своих сделок, это поможет провести грамотную работу над ошибками. Анализ убыточных операций может принести намного больше пользы, нежели прибыльных. Поэтому объективная информация поможет существенно повысить эффективность своей торговли.

3. Вовремя уйти

В торговле важно не только выбрать правильное время для заключения сделки, но и вовремя закрыть ее. Новичку трудно будет самостоятельно определить ценовые пики. Получив определенный процент прибыли, лучше закрыть сделку, чтобы не потерять заработанный доход. Жалеть о недополученных пунктах не стоит. Обычно такая жадность приводит только к убыткам.

4. Понятная торговая стратегия