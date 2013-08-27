Приключения тагильского афериста в Серове: бесплатная выпивка и ужин в местных барах (ФОТО)

По информации серовского отдела полиции, тагильчанин, официально безработный и неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, прибыл в Серов ночью на автобусе из Верхотурья. Был голоден, поэтому решил подкрепиться в первом попавшемся заведении. Им оказался бар.

«Великолепный» актер умело изобразил знатока и гурмана, не раз бывавшего в Германии. Поэтому работники кафе ни на минуту, видимо, не усомнились в его честности. Представившись соучередителем фирмы, занимающейся поставкой мебели, он поведал, что собирается открыть в Серове собственное кафе, а сейчас «тестирует» подобные заведения в разных городах России. С местными барменами мужчина делился секретами и тонкостями кухни, поразил работников знанием карт дорогих напитков, которые тут же заказывал. Особенно впечатлил аферист своим якобы посещением немецкого фестиваля пива Oktoberfest. И успел потребовать жалобную книгу.

Фотографии полиции Серова

В обоих барах, которые он посетил, напомним, 6 и 7 августа, мужчина поел в сумме примерно на 9 тысяч рублей.

Денег, чтобы расплатиться за блюда, а они были в своем большинстве мясные, и дорогие напитки — коктейли, натуральные соки, а также коньяк Hennessy — у мужчины не было. Отлично осознавая это, он все же шел на преступления говорит майор полиции Наталья Рауш.

Сейчас тагильский «ценитель» находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. А полиция Серова, тем временем, призывает работников предприятий общепита быть осторожнее с подозрительными людьми и во избежание подобных ситуаций требовать предварительного расчета за заказываемые блюда.

Как тут не вспомнить знаменитую книгу писателя Носова? А еще можно вспомнить, что приготовленное дома зачастую значительно вкуснее и полезнее, чем ресторанная пища. Но, чтобы хорошо готовить и обедать в приятной обстановке, нужно купить красивую кухню. Мебель от производителя стоит намного дешевле, чем в салонах, и поэтому такие предложения экономными людьми рассматриваются в первую очередь.