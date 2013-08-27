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Строительство ЖК «Высоцкое» набирает обороты
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Строительство ЖК «Высоцкое» набирает обороты

27 августа 2013, 17:45Обществоadmin3
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