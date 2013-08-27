Строительство ЖК «Высоцкое» набирает обороты

ЖК «Высоцкое» сооружается в рамках проекта комплексного освоения территорий. Общая площадь жилья составит более 100 тыс. кв. м. В ЖК «Высоцкое» будут представлены квартиры следующих размеров:

однокомнатные (от 32 до 42 кв.м.);

двухкомнатные (от 50 до 64 кв.м.);

трехкомнатные (от 72 до 95 кв.м).

Первое строение планируется закончить в конце 2014 года, а весь проект КОТ будет осуществлен в течение 5 лет. Жилой комплекс сооружается в экологически чистом районе Санкт-Петербурга. Добраться до кольцевой дороги можно за 10-15 минут. Главное преимущество строящегося комплекса – относительно небольшая стоимость одного квадратного метра жилья.

Детальную информацию о компании «Петротрест» и ЖК «Высоцкое» можно найти на страницах издания http://vnovostroike.ru/.

Новостройки в Приморском районе Петербурга

Район по праву относится к интенсивно-развивающимся. Это подтверждает следующий список новостроек Приморского района:

ЖК «Gusi-Лебеди». Сооружается компанией «КВС», для которой проект стал пилотным, так как компания впервые выступила в качестве застройщика. Сооружение данного объекта компания начала в 2010 году. ЖК состоит из четырех домов, этажностью от 20 до 27. Технология – кирпично-монолитная. В реализацию предлагаются квартиры с евро-отделкой. Площадь жилищ варьируется от 33,9 до 115,8 кв. м. Всего будет построено около 1800 квартир. На первоначальном этапе стоимость 1 кв. м. начиналась от 55 тыс. руб., вскоре минимальная цена поднялась до 67 тыс. руб. Максимальная цена 1 кв. метра – 92 тыс. руб. Судя по темпам строительства, жилой комплекс будет сдаваться с опережением сроков.

Жилой комплекс «Хайтек-Сити», как и «Высоцкое» сооружается компанией «Петротрест». Дата сдачи жилья переносились уже два раза. На данный момент компания обещает завершить строительство в 2013 году. Комплекс сооружается по кирпично-монолитной технологии и состоит из трех блоков. На дворовой территории предусмотрена крытая автостоянка. На сегодняшний день стоимость 1 кв. метра начинается с 62 тыс. руб. Максимальная цена кв. м. – 88 тыс. руб. м. В комплексе будет реализовано 466 квартир от 39 до 109.5 кв. м. строго по требованиям ФЗ-214.