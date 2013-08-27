В Нижнем Тагиле стартовала акция «Инвалиды - городу»
В Нижнем Тагиле стартовала акция «Инвалиды - городу». Она проводится по инициативе Свердловской региональной общественной организации инвалидов «Иди со мной» при поддержке Администрации города и Нижнетагильской общественной организации «Центр Общественных инициатив». Как сообщила секретарь организации «Иди со мной» Татьяна Горлова, мероприятие направлено на формирование гражданской позиции инвалидов и улучшение качества их жизни. Девиз акции - «Инвалид – не жертва и не герой, а такой же человек, как все».
Для участия приглашаются жители города с ограниченными возможностями, в том числе инвалиды – клиенты государственных учреждений социального обслуживания, члены их семей и волонтеры. Им предлагается организовать различные мероприятия, направленные на улучшение жизни горожан-инвалидов, проявление их творческих способностей.
Основными направлениями действий в рамках акции могут стать благотворительный сбор вещей для малообеспеченных граждан города, благоустройство территорий, где проживают инвалиды, информационно-просветительская работа, творчество инвалидов.
Авторы самых удачных и эффективных проектов получат памятные призы и дипломы. Им также будет оказана информационная поддержка со стороны организаторов акции. Лучшие рассказы, стихи и репродукции картин, представленные участниками, будут изданы в специальном сборнике. Опыт работы лидеров будет рекомендован для распространения в субъектах Российской Федерации.
С условиями проведения акции можно ознакомиться на официальном сайте города Нижний Тагил.