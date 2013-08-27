В Нижнем Тагиле стартовала акция «Инвалиды - городу»

Для участия приглашаются жители города с ограниченными возможностями, в том числе инвалиды – клиенты государственных учреждений социального обслуживания, члены их семей и волонтеры. Им предлагается организовать различные мероприятия, направленные на улучшение жизни горожан-инвалидов, проявление их творческих способностей.

Основными направлениями действий в рамках акции могут стать благотворительный сбор вещей для малообеспеченных граждан города, благоустройство территорий, где проживают инвалиды, информационно-просветительская работа, творчество инвалидов.

Авторы самых удачных и эффективных проектов получат памятные призы и дипломы. Им также будет оказана информационная поддержка со стороны организаторов акции. Лучшие рассказы, стихи и репродукции картин, представленные участниками, будут изданы в специальном сборнике. Опыт работы лидеров будет рекомендован для распространения в субъектах Российской Федерации.