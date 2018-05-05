5,5 млн рублей должна 96 сотрудникам директор санатория в Новоуральске

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Директор санатория «Зеленый мыс» в Новоуральске не платила своим сотрудникам зарплату 1,5 года, общая сумма долга составила более 5,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.
Источник: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области
Директор новоуральского санатория «Зеленый мыс» не выплачивала 96 сотрудникам заработную плату в период с января 2016 года по июнь 2017 года. Сумма задолженности превысила 5,5 млн рублей.
Финансирование, предназначавшееся в качестве зарплаты сотрудников, направлялось для решения других денежных вопросов.
В отношении женщины прокуратурой Новоуральска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Директору санаторно-курортной организации грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
В настоящий момент дело направлено мировому судье судебного участка № 1 Новоуральского судебного района.
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