5,5 млн рублей должна 96 сотрудникам директор санатория в Новоуральске

Директор новоуральского санатория «Зеленый мыс» не выплачивала 96 сотрудникам заработную плату в период с января 2016 года по июнь 2017 года. Сумма задолженности превысила 5,5 млн рублей.

Финансирование, предназначавшееся в качестве зарплаты сотрудников, направлялось для решения других денежных вопросов.

В отношении женщины прокуратурой Новоуральска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Директору санаторно-курортной организации грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.