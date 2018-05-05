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#домахорошо
5,5 млн рублей должна 96 сотрудникам директор санатория в Новоуральске
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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5,5 млн рублей должна 96 сотрудникам директор санатория в Новоуральске

Сегодня, 15:40Общество
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